TEKSÜT Bandırma BK, Avrupa'da Son 16'da - Son Dakika
Son Dakika Spor TEKSÜT Bandırma BK, Avrupa'da Son 16'da - Son Dakika Spor

TEKSÜT Bandırma BK, Avrupa'da Son 16'da

6 saat önce

TEKSÜT Bandırma BK, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının bitimine bir hafta kala gruptan çıkmayı garantileyerek son 16 Takım arasına kalmayı başardı.

TEKSÜT Bandırma BK, Avrupa'da Son 16'da, System.String[]

TEKSÜT Bandırma BK, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının bitimine bir hafta kala gruptan çıkmayı garantileyerek son 16 Takım arasına kalmayı başardı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü sezonunu geçiren TEKSÜT Bandırma BK, grup maçlarının bitimine bir hafta kala gruptan çıkmayı garantiledi. Üst üste dördüncü sezonunda da gruptan çıkmayı garantileyerek Avrupa'da Son 16 Takım arasına kalmayı başaran TEKSÜT Bandırma BK, Şampiyonlar Ligi'nde bunu başaran ender Takımlardan biri oldu.2019-2020 Sezonunda FIBA Şampiyonlar Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nin en genç yaş ortalamalı (22.8 yaş) takımı olarak mücadele eden TEKSÜT Bandırma BK, geçtiğimiz aylarda açıklanan istatistiklerde de FIBA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı 3. Takımı olmuştu.


- Bandırma
Bandırma, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:44 Kaynak: DHA
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