TEKSÜT Bandırma BK'da galibiyet sevinci - Son Dakika
Son Dakika Spor TEKSÜT Bandırma BK'da galibiyet sevinci - Son Dakika Spor

TEKSÜT Bandırma BK'da galibiyet sevinci

6 saat önce

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 9. hafta maçında TEKSÜT Bandırma BK, Bandırma'da konuk ettiği Belçika temsilcisi Telenet Giants Antwerp'ü 89-81 mağlup ederek grupta çok önemli bir galibiyete imza attı.

TEKSÜT Bandırma BK'da galibiyet sevinci, System.String[]

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 9. hafta maçında TEKSÜT Bandırma BK, Bandırma'da konuk ettiği Belçika temsilcisi Telenet Giants Antwerp'ü 89-81 mağlup ederek grupta çok önemli bir galibiyete imza attı.

BAŞANTRENÖR HAKAN DEMİR: HER ANTRENMANDA ÜSTÜNE KOYARAK İLERLİYORUZ

Mücadeleyi değerlendiren TEKSÜT Bandırma BK Başantrenörü Hakan Demir, "Takımı tebrik ederek başlamak istiyorum. Bu maça arka arkaya aldığımız yenilgiler ile çıktık. Bu zorlu periyotlarda karakter ortaya koymak kolay olmuyor. Sezonun bu anına kadar bu karakteri gösterdik. Bugün de bir yenisini daha tekrarladık. Zaman zaman çok genç ve tecrübesiz bir takım algısı yaratılsa da biz çok çalışan ve gelişen bir takımız. Oynadığımız her maç ve yaptığımız her antrenmanda üstüne koyarak ilerliyoruz. Güzel bir reaksiyon gösterdiğimiz bir gün oldu. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. Son ana kadar gruptan çıkma şansımızı zorlayacağız. Zor bir gruptayız, bir üst tura çıkmak kolay olmayacak. Sonuna kadar mücadelemizi gösterip Play-Off'lara kalmak istiyoruz" dedi.

TERRY: SAVUNMAMIZLA AYAKTA KALDIK

Mücadeleyi 25 sayı ve 7 ribaund ile tamamlayarak galibiyete büyük katkı sağlayan Emanuel Terry ise şunları söyledi:

"Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Maça iyi hazırlandık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Son bölümde ribaundlarla ve iyi savunmamızla ayakta kaldık. Güzel bir galibiyet oldu. Takımı tebrik ederim."

?TEKSÜT Bandırma BK, ING Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta karşılaşmasında İstanbul'da 22 Aralık Pazar günü saat 13.00'te Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak.


- Bandırma
Fenerbahçe, Bandırma, Belçika, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:33 Kaynak: DHA
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