Son Dakika Haberleri: Teksüt Bandırma BK, Emanuel Terry ile anlaştı
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Teksüt Bandırma BK, Emanuel Terry ile anlaştı

4 dakika önce

Teksüt Bandırma BK geçtiğimiz sezonu NBA G-League takımlarından Sioux Falls Skyforce'de geçiren Amerikalı oyuncu Emanuel Terry ile anlaştı.

Teksüt Bandırma BK, Emanuel Terry ile anlaştı, System.String[]

Teksüt Bandırma BK geçtiğimiz sezonu NBA G-League takımlarından Sioux Falls Skyforce'de geçiren Amerikalı oyuncu Emanuel Terry ile anlaştı. Terry, geçen sezonu NBA G-League'de çıktığı 18 karşılaşmada 14.1 sayı, 9.4 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları ile tamamladı.
Kariyerine 2014-2015 sezonunda NCAA2 takımlarından Lincoln Memorial'da başlayan Terry, çıktığı 16 karşılaşmada 4.4 sayı, 4.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları tutturdu. Takımında bir sonraki sezon ikinci yılını geçiren Terry 33 karşılaşmaya çıkarken 7.5 sayı, 5.8 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları ile sezonu tamamladı. 2016 – 2017 sezonunda da aynı takımda yer alan Amerikalı oyuncu, 20 karşılaşmada 10.5 sayı, 8.1 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları ile mücadele etti.


Bandırma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2019 01:09 Kaynak: DHA
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