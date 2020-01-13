TEKSÜT Bandırma BK, Yunanistan'da A.E.K. Basketbol'a konuk oluyor - Son Dakika
Son Dakika Spor TEKSÜT Bandırma BK, Yunanistan'da A.E.K. Basketbol'a konuk oluyor - Son Dakika Spor

TEKSÜT Bandırma BK, Yunanistan'da A.E.K. Basketbol'a konuk oluyor

6 saat önce

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu B Grubu 11. hafta karşılaşmasında TEKSÜT Bandırma BK, yarın saat 20.00'de OAKA Olympic Hall'da Yunanistan temsilcisi A.E.K.'e konuk olacak.

TEKSÜT Bandırma BK, Yunanistan'da A.E.K. Basketbol'a konuk oluyor, System.String[]

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu B Grubu 11. hafta karşılaşmasında TEKSÜT Bandırma BK, yarın saat 20.00'de OAKA Olympic Hall'da Yunanistan temsilcisi A.E.K.'e konuk olacak.

TEKSÜT Bandırma BK, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 11. Hafta karşılaşmasında yarın saat 20.00'de Yunanistan temsilcisi A.E.K.'e konuk olacak. Karşılaşmayı Saverio Lanzarini (İtalya), Martin Horozov (Bulgaristan) ve Valentin Oliot (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

Yeşil-Beyazlılar Avrupa'da bugüne kadar çıkmış olduğu 203 karşılaşmada 114 galibiyet, 88 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü sezonunu oynayan ve geçtiğimiz ay açıklanan istatistiklerde Ligin en başarılı 3. takımı olan Bandırma ekibi, geçtiğimiz yıl da aynı Kupada Son 16 Turu'nda oynama başarısı göstermişti.

TEKSÜT Bandırma BK geçtiğimiz hafta İspanya'da konuk olduğu San Pablo Burgos'a 92-84 mağlup olurken, A.E.K. (Yunanistan) de deplasmanda konuk olduğu Telenet Giants Antwerp'e 73-61 mağlup olmuştu. TEKSÜT Bandırma BK, deplasmanda konuk olacağı zorlu A.E.K. karşılaşmasından galibiyet ile ayrılmanın planlarını yapıyor.


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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:43 Kaynak: DHA
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