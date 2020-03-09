Teksüt Bandırma çeyrek final için sahada - Son Dakika
Son Dakika Spor Teksüt Bandırma çeyrek final için sahada - Son Dakika Spor

Teksüt Bandırma çeyrek final için sahada

6 saat önce

Toplam 2 galibiyete ulaşacak ekibin çeyrek finale yükseleceği seride Teksüt Bandırma, ilk maçı deplasmanda 92-70 kaybetmişti.

Teksüt Bandırma çeyrek final için sahada, System.String[]

Toplam 2 galibiyete ulaşacak ekibin çeyrek finale yükseleceği seride Teksüt Bandırma, ilk maçı deplasmanda 92-70 kaybetmişti.


Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.


Yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle basketbolcularının çoğuyla yollarını ayırmak durumunda kalan Teksüt Bandırma, genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıkacağı yarınki karşılaşmayı kazanıp, seriyi son maça taşımaya çalışacak.


FIBA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü sezonunu geçiren ve organizasyon tarihinin en başarılı üçüncü takımı olarak gösterilen Bandırma ekibi, 2018-2019 sezonunda son 16 turunda mücadele vermişti.

Ali Acar, Bandırma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:11 
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