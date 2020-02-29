Teksüt Bandırma'da küçülme başladı - Son Dakika
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Teksüt Bandırma'da küçülme başladı

7 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma, kulübün devamlılığını sağlamak adına küçülmeye gideceğini açıklamasının ardından yabancı oyuncularıyla yollarını ayırmaya başladı.

Teksüt Bandırma'da küçülme başladı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma, kulübün devamlılığını sağlamak adına küçülmeye gideceğini açıklamasının ardından yabancı oyuncularıyla yollarını ayırmaya başladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde aldığı 11 galibiyetle 7'nci sırada yer alan ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turuna adını yazdıran Teksüt Bandırma, yaptığı açıklama ile küçülmeye gideceğini belirtmişti. Bu doğrultuda hareket etmeye başlayan Bandırma ekibi, ilk olarak ABD'li oyuncusu Ian Hummer ile yollarını ayırdı. Almanya Basketbol Ligi ekiplerinden Ewe Baskets Oldenburg, oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaştığını açıkladı. Öte yandan Bandırma ekibinde sezonun en iyi isimlerinden biri olarak dikkat çeken pivot oyuncusu, Emanuel Terry'nin de önümüzdeki günlerde Hapoel Jerusalem ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bandırma ekibi, aldığı karar doğrultusunda sezonun geri kalanında altyapısından yetişen oyunculara şans verecek ve bu doğrultuda iki kulvarda mücadelesini sürdürecek.


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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:48 Kaynak: DHA
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