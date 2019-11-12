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Teksüt Bandırma deplasmanda güldü

6 saat önce

Teksüt Bandırma, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5'inci maçında deplasmanda Rasta Vechta'yı 81-73 mağlup etti.

Teksüt Bandırma deplasmanda güldü, System.String[]

Teksüt Bandırma, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5'inci maçında deplasmanda Rasta Vechta'yı 81-73 mağlup etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Teksüt Bandırma deplasmanda Almanya temsilcisi Rasta Vechta'ya konuk oldu. Maça savunmada etkili başlayan Bandırma ekibi, ilk periyodu 18-13 önde kapattı. İki takımında hücumda etkili olduğu 2'nci çeyrekte üstünlüğünü koruyan Teksüt Bandırma, soyunma odasına 39-37 önde girdi. 3'üncü periyotta savunmada rakibine kolay atış şansı tanımayan deplasman ekibi, karar periyoduna 60-51 önde girdi. Son periyotta da rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Teksüt Bandırma, karşılaşmadan 81-73'lük skorla galip ayrıldı ve gruptaki 2'nci galibiyetini elde etti.Teksüt Bandırma'da Tyler Kalinoski 20 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi olurken Omar Prewitt de 17 sayıyla mücadele etti.


basketbol, Bandırma, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:58 Kaynak: DHA
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