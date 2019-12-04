Son Dakika Haberleri: Teksüt Bandırma, Fransa deplasmanında farklı kazandı!
Son Dakika Spor Teksüt Bandırma, Fransa deplasmanında farklı kazandı! - Son Dakika Spor

Teksüt Bandırma, Fransa deplasmanında farklı kazandı!

7 saat önce

Fransa'nın Pau kentindeki Palais des Sports de Pau'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Teksüt Bandırma, ilk çeyreğini 31-23 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 53-39 üstünlükle girdi.

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Fransa'nın Pau kentindeki Palais des Sports de Pau'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Teksüt Bandırma, ilk çeyreğini 31-23 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 53-39 üstünlükle girdi.


Etkili oyununu 2. yarıda da devam ettiren Teksüt Bandırma, üçüncü periyotu 68-58 galip durumda geçip, müsabakayı 96-76 kazandı.


Bu sonuçla Teksüt Bandırma, B Grubu'nda üçüncü galibiyetine ulaşırken, EB Pau-Lacq-Orthez ise beşinci mağlubiyetini aldı.


Bandırma, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:15 
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