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Teksüt Bandırma, Fransa deplasmanında farklı kazandı!
7 saat önce
Fransa'nın Pau kentindeki Palais des Sports de Pau'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Teksüt Bandırma, ilk çeyreğini 31-23 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 53-39 üstünlükle girdi.
Fransa'nın Pau kentindeki Palais des Sports de Pau'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Teksüt Bandırma, ilk çeyreğini 31-23 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 53-39 üstünlükle girdi.
Etkili oyununu 2. yarıda da devam ettiren Teksüt Bandırma, üçüncü periyotu 68-58 galip durumda geçip, müsabakayı 96-76 kazandı.
Bu sonuçla Teksüt Bandırma, B Grubu'nda üçüncü galibiyetine ulaşırken, EB Pau-Lacq-Orthez ise beşinci mağlubiyetini aldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:15
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