Teksüt Bandırma, Ian Hummer ile anlaştı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma, ABD'li oyuncu Ian Hummer ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu Rusya'nın Nizhny takımında tamamlayan 29 yaşındaki forvet ile anlaşma imzalandı.

Geçen sezona Fransa'nın Monaco takımı ile başlayan Hummer, Fransa liginde çıktığı 12 karşılaşmada 6 sayı, 4,4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 10 maçta 8,3 sayı, 5,5 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

Sezon ortasında Monaco'dan ayrılarak Rusya temsilcisi Nizhny'nin kadrosuna dahil olan Hummer, VTB Ligi'nde 13 maçta 10,5 sayı, 5,1 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

Hummer, Nizhny formasıyla çıktığı 6 FIBA Şampiyonlar Ligi müsabakasında ise 9 sayı, 5,8 ribaunt ortalamaları tutturdu ve takımının çeyrek final oynamasına yardımcı oldu.