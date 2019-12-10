Son Dakika Haberleri: Teksüt Bandırma, İsrail'den mağlubiyetle dönüyor
Son Dakika Spor Teksüt Bandırma, İsrail'den mağlubiyetle dönüyor - Son Dakika Spor

Teksüt Bandırma, İsrail'den mağlubiyetle dönüyor

6 saat önce

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 8'inci hafta maçında Teksüt Bandırma, İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem'e 83-72 mağlup oldu.

Teksüt Bandırma, İsrail'den mağlubiyetle dönüyor, System.String[]

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 8'inci hafta maçında Teksüt Bandırma, İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem'e 83-72 mağlup oldu.

Teksüt Bandırma, karşılaşmaya Rıdvan Öncel, Şehmus Hazer, Tyler Kalinoski, Ian Hummer ve Emanuel Terry beşi ile başladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip Hapoel Jerusalem oldu. Bandırma ekibi hücumda Tyler Kalinoski ve Emanuel Terry ile dış atışlarla sayılar bulurken 5'inci dakikayı 9-12 önde geçti. Kalan bölümde yeşil-beyazlı ekip hızlı hücumlarla sayılar üretse de ilk çeyreği 21-17 geride geçti.

İkinci çeyreğe her iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Dış atışlarda Omar Prewitt ile sayılar üreten Bandırma ekibi, 15'inci dakikada skoru 26-30'a getirdi. Kalan bölümde ev sahibi ekip James Feldeine'nin isabetli dış atışlarıyla öne geçerken, Teksüt Bandırma, Omar Prewitt ve Emanuel Terry ile sayılar bulsa da soyunma odasına 43-37 geride girdi.

İkinci yarıya ev sahibi ekip hücumda etkili bir oyunla başladı. Bandırma ekibi hücumda Omar Prewitt ve Tyler Kalinoski ile sayılar üretirken farkı azalttı ve 25'inci dakikayı 51-47 geride geçti. Kalan bölüm de karşılıklı sayılarla geçilirken Teksüt Bandırma, son çeyreğe 60-56 geride girdi.

Teksüt Bandırma, final çeyreğine iyi başlayamadı. Yeşil-beyazlılar hücumda Emanuel Terry ve Tyler Kalinoski ile bulduğu sayılarla 35'inci dakikada skoru 71-61'e getirdi. Kalan bölümde hücumda ve savunmada istediği oyunu ortaya koyamayan Teksüt Bandırma, oyun kurucusu Jaime Smith'in oynamadığı mücadelede Hapoel Jerusalem'e 83-72 mağlup oldu.


Bandırma, İsrail, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İsrail Başsavcısı, Batı Şeria'yı himayesi altına almak isteyen Netanyahu'yu uyardı
G.Saray'ın PSG maçı kamp kadrosu belli oldu Thomas Tuchel: Mbappe, Neymar, Di Maria ve Icardi ile maça başlayabiliriz Liverpool, Salzburg'u 2-0 yendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 05:09:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teksüt Bandırma, İsrail'den mağlubiyetle dönüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]