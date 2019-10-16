Son Dakika Haberleri: Teksüt Bandırma mağlubiyetle başladı
Son Dakika Spor Teksüt Bandırma mağlubiyetle başladı

Teksüt Bandırma mağlubiyetle başladı

18 dakika önce

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden TEKSÜT Bandırma, B Grubu'ndaki ilk maçında kendi sahasında İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem'e 73-69 mağlup oldu.

Teksüt Bandırma mağlubiyetle başladı, System.String[]

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden TEKSÜT Bandırma, B Grubu'ndaki ilk maçında kendi sahasında İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem'e 73-69 mağlup oldu.

Kara Ali Acar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 19-19 eşitlikle sona erdi. İki takımında sayı bulmakta zorlandığı 2'nci çeyreği 14-11'lik skorla kazanan İsrail temsilcisi, soyunma odasına 33-30'luk skorla önde girdi. 3'üncü periyotta TEKSÜT Bandırma hücumda toparlansa da savunmada rakibini durduramadı ve son periyoda 60-49 geride girdi. Ev sahibi ekip, son periyotta farkı 4'e kadar düşürmesine rağmen karşılaşmadan 73-69 mağlup ayrıldı. Bandırma ekibinde Omar Prewitt, deplasman ekibinde ise J'Covan Brown 19 sayıyla maçın en skorer isimleri oldular.TEKSÜT Bandırma gruptaki 2'nci maçında 23 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Belçika ekibi Antwerp Giants ile karşı karşıya gelecek.


basketbol, Bandırma, İsrail, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tribünde gördükleri yetişkin film yıldızına tepki gösterdiler!
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Erkan Zengin oldu! Terör destekçileri Fenerbahçe forması yaktı! Merih Demiral ve Mert Günok Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde haftanın 11'ine seçildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 21:43:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teksüt Bandırma mağlubiyetle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]