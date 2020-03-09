Teksüt Bandırma'nın konuğu ERA Nymburk - Son Dakika
Son Dakika Spor Teksüt Bandırma'nın konuğu ERA Nymburk - Son Dakika Spor

Teksüt Bandırma'nın konuğu ERA Nymburk

7 saat önce

Basketbol FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Teksüt Bandırma, yarın Çekya'nın ERA Nymburk takımını konuk edecek.

Teksüt Bandırma'nın konuğu ERA Nymburk, System.String[]

Basketbol FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Teksüt Bandırma, yarın Çekya'nın ERA Nymburk takımını konuk edecek.

Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Toplam 2 galibiyete ulaşacak ekibin çeyrek finale yükseleceği seride Teksüt Bandırma, ilk maçı deplasmanda 92-70 kaybetmişti.

Yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle basketbolcularının çoğuyla yollarını ayırmak durumunda kalan Teksüt Bandırma, genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıkacağı yarınki karşılaşmayı kazanıp, seriyi son maça taşımaya çalışacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü sezonunu geçiren ve organizasyon tarihinin en başarılı üçüncü takımı olarak gösterilen Bandırma ekibi, 2018-2019 sezonunda son 16 turunda mücadele vermişti.

basketbol, Bandırma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:10 Kaynak: AA
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