Son Dakika Haberleri: TEKSÜT Bandırma oyuncuları sağlık kontrolünden geçti
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TEKSÜT Bandırma oyuncuları sağlık kontrolünden geçti

55 dakika önce

Basketbol Süper Ligi takımlarından TEKSÜT Bandırma'nın oyuncuları, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.

TEKSÜT Bandırma oyuncuları sağlık kontrolünden geçti, System.String[]
Basketbol Süper Ligi takımlarından TEKSÜT Bandırma'nın oyuncuları, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni transferler Emanuel Terry, Jaime Smith ve Tyler Kalinoski ile D.J. Shelton, Erkan Yılmaz, Sedat Ali Karagülle ve Ercan Osmani'nin sağlık kontrolleri, kulübün resmi sağlık sponsoru Medical Park'ın Bursa'daki hastanesinde gerçekleştirildi.
Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandı.
Sporcuların tetkiklerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.
Bandırma, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:30 Kaynak: AA
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