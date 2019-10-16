Son Dakika Haberleri: Teksüt Bandırma Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı
Son Dakika Spor Teksüt Bandırma Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı

Teksüt Bandırma Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı

59 dakika önce

Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 19-19 eşitlikle sona erdi.

Teksüt Bandırma Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı, System.String[]

Kara Ali Acar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 19-19 eşitlikle sona erdi. İki takımında sayı bulmakta zorlandığı 2'nci çeyreği 14-11'lik skorla kazanan İsrail temsilcisi, soyunma odasına 33-30'luk skorla önde girdi. 3'üncü periyotta TEKSÜT Bandırma hücumda toparlansa da savunmada rakibini durduramadı ve son periyoda 60-49 geride girdi.


Ev sahibi ekip, son periyotta farkı 4'e kadar düşürmesine rağmen karşılaşmadan 73-69 mağlup ayrıldı. Bandırma ekibinde Omar Prewitt, deplasman ekibinde ise J'Covan Brown 19 sayıyla maçın en skorer isimleri oldular.


TEKSÜT Bandırma gruptaki 2'nci maçında 23 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Belçika ekibi Antwerp Giants ile karşı karşıya gelecek.

Ali Acar, Bandırma, İsrail, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halkbank iddianamesine tepki: Çirkin bir adım attılar
Mahkeme, Uber ile ilgili kararını verdi: Durdurulacak Recep Tayyip Erdoğan'dan UEFA'ya asker selamı çıkışı: Yapılanı şık bulmuyorum İki yıl aradan sonra ekranlara dönen Seksenler'in kadrosuna, başarılı oyuncu Erdem Baş dahil oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 23:17:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teksüt Bandırma Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]