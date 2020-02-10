TEKSÜT Bandırma, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak

TEKSÜT Bandırma BK, Solgar Vitamin Türkiye Kupası çeyrek finalinde 12 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı Mehmet Keseratar, Serdar Ünal ve Kerem Baki hakem üçlüsü yönetecek.
Türkiye Kupası'nda daha önce 3 kez final oynayan TEKSÜT Bandırma BK, 2016-2017 sezonunda finalde Anadolu Efes'i 75-66 mağlup ederek kupayı kazanma başarısı göstermişti.
ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Bandırma'da Beşiktaş Sompo Sigorta'yı konuk eden yeşil-beyazlılar karşılaşmadan 85-64 galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe Beko ise deplasmanda Sigortam.net İTÜ Basket'i 91-81 yenmişti.