Son Dakika Haberleri: Tekvando 4. Wt Başkanlık Kupası'nda 2 Madalya

Tekvando 4. Wt Başkanlık Kupası'nda 2 Madalya

1 saat önce

ANTALYA / DHATekvando 4. WT Başkanlık Kupası'nın üçüncü gününde Türk sporcular 2 madalya kazandı.

Tekvando 4. Wt Başkanlık Kupası'nda 2 Madalya, System.String[]
ANTALYA / DHA

Tekvando 4. WT Başkanlık Kupası'nın üçüncü gününde Türk sporcular 2 madalya kazandı. 

Antalya'da 66 ülkeden 2 bin 94 sporcunun mücadele ettiği 4. WT Başkanlık Kupası heyecanı üçüncü gün müsabakalarıyla devam etti. Üçüncü günde genç bayanlar kategorisinde mücadeleler yapılırken, Türk sporcular 1  gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. 46 kiloda Dilara Özcan gümüş madalyanın sahibi olurken, +68 kiloda Berra Nur Çiftçi bronz madalya elde etti. Aynı zamanda kota müsabakası özelliği taşıyan kupada madalya kazanan 2 sporcu, 2019 Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'na katılmak için ekstra kota kazandı. 

Toplam 6 gün sürecek 4. WT Başkanlık Kupası'nın yarınki dördüncü gününde genç erkekler kategorilerinde müsabakalar yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:21 Kaynak: DHA

Genç, DHA, Antalya, Spor
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