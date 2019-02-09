Tekvando 4. Wt Başkanlık Kupası'nda 2 Madalya
1 saat önce
ANTALYA / DHATekvando 4. WT Başkanlık Kupası'nın üçüncü gününde Türk sporcular 2 madalya kazandı.
ANTALYA / DHA
Tekvando 4. WT Başkanlık Kupası'nın üçüncü gününde Türk sporcular 2 madalya kazandı. Antalya
'da 66 ülkeden 2 bin 94 sporcunun mücadele ettiği 4. WT Başkanlık Kupası heyecanı üçüncü gün müsabakalarıyla devam etti. Üçüncü günde genç bayanlar kategorisinde mücadeleler yapılırken, Türk sporcular 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. 46 kiloda Dilara Özcan gümüş madalyanın sahibi olurken, +68 kiloda Berra Nur Çiftçi bronz madalya elde etti. Aynı zamanda kota müsabakası özelliği taşıyan kupada madalya kazanan 2 sporcu, 2019 Avrupa
Gençler Tekvando Şampiyonası'na katılmak için ekstra kota kazandı.
Toplam 6 gün sürecek 4. WT Başkanlık Kupası'nın yarınki dördüncü gününde genç erkekler kategorilerinde müsabakalar yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:21 Kaynak: DHA
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