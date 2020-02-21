Tekvando: 5. Avrupa Başkanlık Kupası

İsveç'de düzenlenen 5. Avrupa Başkanlık Kupası'nın üçüncü gününde milli tekvandocular, 5'i altın olmak üzere 11 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Helsingborg kentinde organize edilen turnuvanın üçüncü günü, yıldızlar kategorisi müsabakaları gerçekleştirildi.

Organizasyonda erkekler 49 kiloda Ceyhun Can Münyas, 61 kiloda Abdulkadir İnan, 65 kiloda Uğur Dekli, kızlar 33 kiloda Nehir Geniş ve 59 kiloda Hatice Pınar Yiğitalp altın madalya kazandı.

Erkekler 45 kiloda Yusuf Bilgin, kızlar 37 kiloda Nisa Nur Sarı, 41 kiloda Melike Mendi ve 44 kiloda Şeyma Köseoğlu gümüş madalyanın sahibi olurken, kızlar 41 kiloda Sudenaz Kaya ile 51 kiloda Zeynep Begüm Taşkın ise bronz madalyaya ulaştı.

Yıldızlar kategorisinde ilk iki sırada yer almayı başaran 9 Türk sporcu, eylül ayında Estonya'da yapılacak Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'na katılacak.

Turnuvanın son günü yarın, gençler kategorisi müsabakaları yapılacak.