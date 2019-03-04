Son Dakika Haberleri: Tekvando: ABD Açık Turnuvası

Tekvando: ABD Açık Turnuvası

1 saat önce

Türkiye Tekvando Milli Takımı, ABD Açık Turnuvası'nda 5 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Tekvando: ABD Açık Turnuvası, System.String[]
Türkiye Tekvando Milli Takımı, ABD Açık Turnuvası'nda 5 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Las Vegas'ta düzenlenen organizasyonun ikinci ve son gününde Türkiye adına 5 sporcu mücadele etti.

Kadınlar 62 kiloda İrem Yaman altın madalya kazanırken, erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve +73 kiloda Nafia Kuş bronz madalya aldı.

Turnuvanın ilk gününde kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazanmıştı.

Türkiye, böylece organizasyonu 5 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda başarılı bir turnuvayı geride bırakan Türkiye Tekvando Milli Takımı'nda teknik direktör Ali Şahin "En iyi koç", milli tekvandocu Hakan Reçber ise "En teknik sporcu" ödüllerinin sahibi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:18 Kaynak: AA

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Spor
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