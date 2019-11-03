Son Dakika Haberleri: Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda İrem Yaman'dan Türkiye'ye altın madalya
Son Dakika Spor Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda İrem Yaman'dan Türkiye'ye altın madalya

Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda İrem Yaman'dan Türkiye'ye altın madalya

7 saat önce

İtalya'da düzenlenen Tekvando G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu İrem Yaman, rakiplerini eleyerek altın madalyanın sahibi oldu

Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda İrem Yaman'dan Türkiye'ye altın madalya, System.String[]

İtalya'da düzenlenen Tekvando G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu İrem Yaman, rakiplerini eleyerek altın madalyanın sahibi oldu.


Bari kentinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 57 kiloda mücadele veren İrem Yaman, finalde son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones ile karşılaştı. Rakibini 22-9 mağlup eden milli sporcu, böylelikle adını altın madalyaya yazdırdı.

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Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:39 
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