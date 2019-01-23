Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası
40 dakika önce
Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gün mücadeleleri tamamlandı.
Büyükler Türkiye
Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gün mücadeleleri tamamlandı.
Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Konya
Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde 590'ı kadın toplam bin 568 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde, erkeklerde 54, kadınlarda ise 46 ve 62 kilo mücadeleleri yapıldı.
25 Ocak Cuma günü tamamlanacak şampiyonanın üçüncü gününde dereceye giren sporcular şöyle:
Erkekler
54 kilo:
1- Deniz Dağdelen (İstanbul
Büyükşehir Belediseyesi Spor Kulübü)
2- Görkem Polat (İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Spor Kulübü)
3- Selçuk
Akbaş (Karaman
Duru Bulgur Performans Spor Kulübü)
Kadınlar
46 kilo:
1- Filiz Ögel
(Bursa
Hareketli Yaşam Merkezi Spor Kulübü)
2- Ruhat Akalın (Ankara PTT
Spor Kulübü)
3- İpek Çidem
(Nevşehir
Kapadokya Üniversitesi Spor Kulübü)
62 kilo:
1- Aleyna Yılmaz (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)
2- Kübra Kıyı (İzmir Büyükşehir Belediyesi
Spor Kulübü)
3- Nur Oğuş (İzmir Bornova
Belediyesi Spor Kulübü)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:25 Kaynak: AA
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