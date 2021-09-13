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Tekvando'da üç önemli organizasyon İstanbul'da - Son Dakika

Tekvando'da üç önemli organizasyon İstanbul'da

13.09.2021 14:35

- Tekvando'da üç önemli organizasyon İstanbul'da Türkiye Tekvando Federasyonu'nun ev sahipliğinde 3 önemi organizasyon 13-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

- Tekvando'da üç önemli organizasyon İstanbul'da

İSTANBUL - Türkiye Tekvando Federasyonu'nun ev sahipliğinde 3 önemi organizasyon 13-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Avrupa Tekvando Birliği Başkanı Sakis Pragalos ile Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı ve Avrupa Tekvando Birliği Asbaşkanı Metin Şahin de organizasyonlara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun ev sahipliğinde 3 önemli organizasyon 13-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. İlk olarak 13 Eylül'de Avrupa Tekvando Birliği'nin seçimli genel kurulu yapılacak. 15-22 Eylül tarihlerinde ise 6. WT Başkanlık Kupası karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Toplamda 8 gün sürecek organizasyonda her biri 2'şer gün yapılacak büyükler, gençler, yıldızlar, ve poomsae kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Tüm kategorilere yaklaşık 30 ülkeden 1400 civarında sporcu kayıt yaptırmış durumda. Ayrıca 23 Eylül tarihinde Avrupa Para Tekvando Şampiyonası organize edilecek. Bu şampiyonada ise 20'ye yakın ülkeden 100 civarında sporcu mücadele edecek. Her iki organizasyon da Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için puan verecek.

Avrupa Tekvando Birliği Başkanı Sakis Pragalos ile Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı ve Avrupa Tekvando Birliği Asbaşkanı Metin Şahin İstanbul'da bir otelde basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Avrupa Tekvando Birliği Başkanı Sakis Pragalos, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da dünyanın lideri kıta olarak faaliyetlerimizi arttırarak devam edeceğiz. Avrupa genelinde 16 turnuvamız var. Tokyo'da da Avrupa kıtası olarak en fazla madalyayı alan kıtaydık. 18 madalya Avrupa'ya geldi. Avrupa olarak bizim öncelikli hedeflerimiz küçük ülkelerin olimpiyatlara oyuncu yetiştirmelerine destek vermek. Mesela, Kuzey Makedonya oyuncusu olimpiyatlara geldi ve madalya aldı. Bunun gibi ülkeleri ve sporcuları destekleyerek onların da olimpiyatlarda yer almalarına şans vermeye çalışıyoruz. Avrupa'yı bir aile olarak birleştirerek elit sporcularla bir arada olmalarını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Bugün önemli bir genel kurul yapılıyor"

Seçimli genel kuruldan sonra İstanbul'da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na puan veren iki organizasyon yapılacağını dile getiren Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "2007'den bugüne asbaşkan ve başkan vekili olarak Avrupa Tekvando Birliği'nde görev alıyorum. Başkan Sakis Pragalos'a federasyon adına teşekkür ediyorum. Kendileri her zaman Türkiye'ye destek olmuşlardır. Bugün önemli bir genel kurul yapılıyor. 2025 yılına kadar görev alacak asbaşkan ve yönetim kurulu seçilecek" diye konuştu.

"İdarede ve sahada güçlü olmak önemli"

Uluslararası federasyonlarda görev almanın önemine de dikkat çeken Şahin, "Hem dünya federasyonunda hem de Avrupa federasyonunda asbaşkan olarak görev yapıyorum. Uluslararası alanda etkin olduğunuz zaman ülkenizin de idari ve sportif anlamda gücünü pekiştiriyorsunuz. Aksaklıkları giderme noktasında güç sahibi oluyoruz. Bu da madalya olarak geri dönüyor. İdarede ve sahada güçlü olmak önemli. Bu yönetimlerde yer almak için ülkeler yarış halinde. Daha da güçlü olmak adına Avrupa Federasyonunda yer almak önemli. Uluslararası federasyonlarda yer aldığınız zaman ülkeniz menfaatine işleri kolaylaştırıyorsunuz. Aksaklıkları giderme noktasında görev alabiliyorsunuz. Amacım ülkeme faydalı olmak. 2024 Olimpiyat Oyunlarının çalışmalarına bugünden başladık. Dikkatli ve sabırlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Olimpiyatlarda madalya alan sporcular da toplantıya katıldı

Tokyo 2020 ve paralimpik oyunlarında madalya kazanan Hatice Kübra İlgün, Meryem Betül Çavdar ve Mahmut Bozteke de basın toplantısında yer aldı. Altın madalya kazanamadığı için buruk bir sevinç yaşadığını aktaran Hatice Kübra İlgün, "Olimpiyatlarda madalya almak oraya gitmekten daha kolay. Benim için her şey şimdi başlıyor. 2024'te altın madalya alarak daha iyi yerlere geleceğiz. Çok emek verdik, çok çalıştık. Federasyonumuz büyük imkanlar sağladı" ifadelerini kullandı.

Mahmut Bozteke de duygularını, "Diğer paralimpik branşlar tek federasyon altında toplanmıştı. Tekvando federasyonu bizi kendi bünyesinde tuttu. Onların desteğini her zaman hissettik. Şampiyonluğu hedefliyorduk ama elimiz boş dönmedik. Ülkeme bir madalya kazandırmak benim için gurur verici. Paris'te altın madalyaya gözümüzü diktik. Orada altın madalyayı alacağız" cümleleriyle anlattı.

Meryem Betül Çavdar ise 2024 Paris Olimpiyatları'nda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Oraya giderken hedeflerimiz çok büyüktü. Hedefini ne kadar büyük tutarsan çalışma azmin o kadar yüksek olur. Ben oraya kadar gidip final maçına çıktığım için çok onurluyum. Hedefim altın madalyaydı ama olimpiyatlarda ne olacağı çok da belli değil. Çok çalıştık, hayırlısı buymuş. Ama inşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyayı getireceğiz."

Ayrıca sporcular, iki defa dünyada yılın antrenörü seçilen Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin'e de teşekkürlerini ileterek, elde edilen başarılarda kendisinin de payının büyük olduğunu belirttiler.

Tekvando'da üç önemli organizasyon İstanbul'da
Tekvando'da üç önemli organizasyon İstanbul'da
Tekvando'da üç önemli organizasyon İstanbul'da
Tekvando'da üç önemli organizasyon İstanbul'da

İstanbul, Türkiye, Europe, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tekvando'da üç önemli organizasyon İstanbul'da - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Tekvando'da üç önemli organizasyon İstanbul'da - Son Dakika
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