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Tekvando: Dünya Kupası Takım Şampiyonaları

1 saat önce

Tekvandoda Dünya Kupası Takım Şampiyonaları, Çin'de düzenlenecek.

Tekvando: Dünya Kupası Takım Şampiyonaları, System.String[]
Tekvandoda Dünya Kupası Takım Şampiyonaları, Çin'de düzenlenecek.
Wuxi kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon 23-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Türkiye, organizasyonda karışık takım kategorisinde mücadele edecek.
Hasan Can Lazoğlu, Yunus Sarı, Ayşe Asma ve İkra Kayır'dan oluşan milli takım, organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek.
Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:24 Kaynak: AA
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