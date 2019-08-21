Tekvando: Dünya Kupası Takım Şampiyonaları
1 saat önce
Tekvandoda Dünya Kupası Takım Şampiyonaları, Çin'de düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:24 Kaynak: AA
Tekvandoda Dünya Kupası Takım Şampiyonaları, Çin'de düzenlenecek.
Wuxi kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon 23-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye
, organizasyonda karışık takım kategorisinde mücadele edecek. Hasan Can Lazoğlu
, Yunus Sarı
, Ayşe Asma ve İkra Kayır
'dan oluşan milli takım, organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek.
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