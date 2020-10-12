Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Zekeriya Tutar vefat etti - Son Dakika

Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Zekeriya Tutar vefat etti

12.10.2020 15:43
Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Zekeriya Tutar vefat etti, System.String[]

Türkiye Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Zekeriya Tutar, geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Zekeriya Tutar, geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Cumartesi ve pazar günleri Antalya'da federasyonun yönetim kurulu toplantısına katılan Zekeriya Tutar, pazar akşamı döndüğü İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirdi. Tuzla Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alınan Tutar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı." denildi.

Türkiye Tekvando Federasyonunda üç dönemdir asbaşkanlık görevini yürüten Zekeriya Tutar, Tuzla Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Kızılay Yönetim Kurulu üyeliklerinin yanı sıra AK Parti ve Refah Partisinde aktif siyaset yapmıştı.

Zekeriya Tutar'ın vefatı dolayısıyla Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, taziye mesajı yayımladı. Başkan Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kelimelerin anlamını yitirdiği noktadayım. Daha dün sabah birlikte federasyonumuz için omuz omuza verip çalıştığım, yol ve dava arkadaşım, federasyonumuzun asbaşkanı Zekeriya Tutar'ı maalesef kaybettik. Değerli kardeşim, kısa bir süre önce bu dünyayı misafirhane gibi görüp ayırt etmeden herkesi sevmek gerektiğini yazmıştı. Kendisini bildim bileli de böyle yaşadı. Hem çok değerli bir spor adamı hem de çok değerli bir insandı. Kimseyi üzmeyen, kırmayan, hep yapıcı olmaya gayret eden bir kişiydi. Yeri asla dolmayacak bir arkadaşımdı. Kendisini her zaman güzellikleriyle anacağız. Kıymetli dostuma Cenabıallah'tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

Kalp Krizi, Cumartesi, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Zekeriya Tutar vefat etti - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti Hindistan'da evsiz kadının kan donduran ölümü: Önce boğulup sonra da kafasına tüple vurulmuş! Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu Giresun'da fındık fiyatı haftaya 26 liradan başladı Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ile görüşmelere Türkiye'nin de katılmasını istiyorum Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı
Çaldıkları altınları polis otosuna sakladılar Çaldıkları altınları polis otosuna sakladılar         
15:26
Ermenistan ordusunun SİHA korkusu: Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi Ermenistan ordusunun SİHA korkusu: Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi         
15:06
İŞKUR'da 57 bin açık iş ilanı bulunuyor! İşte en çok aranan meslekler İŞKUR'da 57 bin açık iş ilanı bulunuyor! İşte en çok aranan meslekler         
14:52
Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı         
14:31
Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti         
13:55
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin         
12:47
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi         
12:05
Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum         
11:40
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı         
10:58
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir         
10:16
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 15:52:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Zekeriya Tutar vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei