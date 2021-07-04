Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, dan terfi sınavını takip etti

TÜRKİYE Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Malatya'da yapılan 'siyah kuşak ve dan terfi sınavı'nı izledi.

Malatya, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Elazığ ve Bingöl'den gelen 350 tekvandocu, Malatya Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen 'siyah kuşak ve dan terfi sınavı'na girdi. Sınavı, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri takip etti.