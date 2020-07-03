Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'den Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy'a ziyaret - Son Dakika

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'den Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy'a ziyaret

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Metin Şahin, kısa bir süre önce Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Metin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Şahin'e Türkiye Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek sporculardan Rukiye Yıldırım ve Nafia Kuş ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Altın da eşlik etti.

Samimi bir ortamda geçen toplantıda başkan Şahin, federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şahin, nihai hedeflerinin olimpiyat oyunları olduğunu vurgulayarak, her zaman olduğu gibi Türkiye'yi Tokyo'da da en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Rektör Aksoy, Türkiye Tekvando Federasyonunun başarılarını yakından takip ettiğini belirterek, başkan Şahin ve beraberindekileri kutladı.

Kendisinin de sporculuk geçmişi olduğunun altını çizen Aksoy, Selçuk Üniversitesinin spor ve eğitimde marka üniversiteler arasında yer aldığını ve bunu daha da ileriye taşımak istediklerini aktardı.

Ziyarette milli sporcularla yakından ilgilenen Aksoy, tüm olanaklarıyla sporcuların yanında olacaklarının mesajını da verdi. Ziyaretin sonunda başkan Şahin, Aksoy'a ziyaretin anısına milli takım forması hediye etti.

Metin Şahin ve beraberindekiler daha sonra Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Ersöz ve Prof. Dr. Emrullah Eken ile Genel Sekreter Yardımcısı Hikmet Özdemir'i de ziyaret etti.

Selçuk Üniversitesi, Metin Aksoy, Metin Şahin, Selçuk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:05 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'den Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy'a ziyaret - Son Dakika Spor
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