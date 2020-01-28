Tekvando Federasyonu'ndan depremzedelere yardım çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Tekvando Federasyonu'ndan depremzedelere yardım çağrısı - Son Dakika Spor

Tekvando Federasyonu'ndan depremzedelere yardım çağrısı

6 saat önce

Türkiye Tekvando Federasyonu, Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem sonrası yardım çağrısında bulundu.

Tekvando Federasyonu'ndan depremzedelere yardım çağrısı, System.String[]

Türkiye Tekvando Federasyonu, Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem sonrası yardım çağrısında bulundu.

Elazığ'da meydana gelen ve başta Malatya olmak üzere çevre illerde de yıkıma neden olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Tekvando Federasyonu, camiaya destek çağrısı yaptı. Federasyon Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, depremden etkilenen vatandaşlarımız için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) yardım yapılması çağrısında bulundu. Başkan Şahin ve federasyon yönetimi, AFAD'ın hesaplarına yardımda bulunarak ilk adımı attı.Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, "Gün birlik olma günüdür" diyerek, "Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin dört bir yanından bölgemize yardımlar yapılıyor. Biz de Türkiye'nin en büyük camialarından birisi olarak desteğimizi ortaya koymak istedik. Desteğimizi AFAD üzerinden ileteceğiz. Yönetim olarak ilk adımı attık. Tekvando camiamızı da bu dönemde büyük-küçük demeden AFAD'a destek olmaya davet ediyoruz. İster SMS ile ister banka yoluyla yapılacak yardımlar ile acıların dinmesine bir nebze yardımcı olmalıyız" şeklinde konuştu.


- Ankara
Türkiye, Malatya, Elazığ, Deprem, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:54 Kaynak: DHA
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