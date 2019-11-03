Son Dakika Haberleri: Tekvando: G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası
Son Dakika Spor Tekvando: G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası

Tekvando: G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası

7 saat önce

Tekvandoda İtalya'da düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nın son gününde milli sporculardan Nur Tatar Askari ve Nafia Kuş, bronz madalyanın sahibi oldu.

Tekvando: G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası, System.String[]

Tekvandoda İtalya'da düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nın son gününde milli sporculardan Nur Tatar Askari ve Nafia Kuş, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari ve +67 kiloda Nafia Kuş, bronz madalya kazandı.

Organizasyonda daha önce İrem Yaman ve Rukiye Yıldırım altın, Zeliha Ağrıs ise gümüş madalya elde etmişti.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcuların performansları göz doldurdu
Ali Koç, Kayserispor maçında heyecandan yerinde duramadı! Maçtan sonra Jahovic ile Veysel Sarı birbirine girdi! Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 05:23:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekvando: G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]