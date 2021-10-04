Tekvando kursunda aileleri ayağa kaldıran olay! Hareket gösterme bahanesiyle çocukları istismar etmiş - Son Dakika

Fatih İlçesi Atikali Mahallesi'nde yer alan bir tekvando kursuna giden 8 yaşlarındaki ikisi kardeş 3 kız çocuğu, ailelerine 50 yaşındaki eğitmenleri Emin D.'nin hareket gösterme bahanesiyle kendilerini istismar ettiğini söyledi.

"KURBAĞA HAREKETİ BAHANESİYLE TACİZ EDİYORDU"

Sabah'ın haberine göre çocukların söyledikleri sonrasında soluğu emniyette alan aileler, şikayetçi oldu. 8 yaşındaki minikler pedagog eşliğinde ifade verdi. Miniklerden S.B. ifadesinde eğitmeni Emin D.'nin hareket gösterme bahanesiyle kendisini taciz ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Tekme çalışması yaparken kurbağa hareketi bahanesiyle beni 5 kızı daha taciz ediyordu. Kızlar soyunma odasında üzerini değiştiriyordu. Onu şortla ve üstü çıplakken gördüm. 4 yıldır kursa geliyorum, 3 yıldır bu şekilde taciz ediliyorum."

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Minik sporcuların pedagog eşliğinde verdiği ifadelerin ardından gözaltına alınan Emin D.'nin polis merkezindeki ifadesinde konuyla ilgili açıklama yapayarak "Susma hakkımı kullanıyorum" dediği kaydedildi.

"MAĞDUR SAYISI FAZLA"

Çocukların avukatı Barış Erbaş "Yaşananları öğrendiğimde kanım dondu. Bu çocuklar daha yaşadıklarının anlamını ve sonuçları kavrayamayacak yaşta. Bunları yaşamış olmaları hukuk bir yana insanlığa sığmayan bir durum. Şu ana kadar polise başvuran 3 çocuk olsa da mağdur sayısı daha fazla.

Aileleri olayın duyulmasından korktukları için sessiz kalıp şikayetçi olmamışlar. Ailelerin şikayetçi olması, mağdur sayısını artıracağı gibi bu şahsın yaptıklarının yanına kar kalmamasını da sağlayacak. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız, bu kişinin adalet önünde hak ettiği şekilde yargılanmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.