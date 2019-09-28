Tekvando kuşak sınavı nefes kesti

Akhisar Belediye Tekvando Takımı Kuşak Sınavı, Akhisar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda 110 sporcunun katılımı ile gerçekleşti.



Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcıları Ekrem Kayserili, Ahmet Tınazlı ve Bedri Türk, Akhisar Belediye Basketbol Takımı Başkanı Alper Ayan ve Taekwondo öğreticisi Mehmet Emin Akarsu, Sınav Komisyon Üyeleri Dt. Hüseyin Tavlı, Vahit Eren, ve Tebernuş Topaktaş'ın katılımı ile başlayan kuşak sınavında sporcular tüm hünerlerini sergiledi.



Akhisar Belediye Tekvando takımında bulunan 160 sporcudan 110 sporcu kuşak sınavına katıldı. 35 beyaz, 6 sarı, 11 sarıyeşil, 6 yeşil, 8 yeşilmavi, 18 mavi, 9 mavikırmızı, 17 kırmızı kemer sporcusu bir üst kemere terfi etti. İlk olarak açılış konuşması yapan Tekvando öğreticisi Mehmet Emin Akarsu, başta Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve destek veren herkese ve ailelere teşekkür etti. Öte yandan İşitme Engelli sporcu İbrahim Atamer'in 7 Ekim'de Karabük'te yapılacak milli takım dünya şampiyonasına katılacağı bildirildi.



Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise konuşmasında, "Gençlerimizin spor yapması, kulüplerimizin sportif faaliyet ve müsabakalarda başarı elde etmesi bizim gururumuz ve sevincimiz. Tekvando spor kulübümüz bir çok sporcuyu yetiştirdi ve yetiştirmeye de devam ediyor. Müsabakalarda güzel başarılar elde etti. Geleceğimiz çocuklarımızın daha iyi şartlarda spor yapmalarına imkan tanımak için gayret ediyoruz. Çalışmalarımız sadece yaz aylarıyla sınırlı kalmayacak kış döneminde de faaliyetler devam edecek" dedi.



Yapılan konuşmanın ardından sınava geçildi ve sporcular hocalarından öğrendikleri teknikleri tatbik ederek, teorik sorulara da cevap verdi. - MANİSA