Tekvando Milli Takım antrenörü Fatih Bidar oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Tekvando Milli Takım antrenörü Fatih Bidar oldu - Son Dakika Spor

Tekvando Milli Takım antrenörü Fatih Bidar oldu

6 saat önce

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Mehmet Fatih Bidar, Tekvandı Milli Takımı Antrenörü olarak göreve çağrıldı.

Tekvando Milli Takım antrenörü Fatih Bidar oldu, System.String[]

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Mehmet Fatih Bidar, Tekvandı Milli Takımı Antrenörü olarak göreve çağrıldı.


Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Mahmet Fatih Bidar, 03-05 Şubat 2020 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Milli Takım Antrenörü olarak göreve davet edildi.


Antrenör Mehmet Fatih Bidar, kendisine layık görülen görevden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Spor bilincini ve spor aşkını gençlerimize aşılamaya çalışıyoruz. Tarafıma layık görülen milli görevden dolayı çok mutluyum. Bu onurlu göreve beni layık gören Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin'e, desteklerini benden esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve Kulüp Başkanımız Cuma Güzel'e şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Bidar'a tebrik


Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, Mehmet Fatih Bidar'ı tebrik ederek, "Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak birçok dalda önemli başarılara imza atıyoruz. Yöneticilerimizden, hocalarımıza ve sporcularımıza hepsi canla başla çalışıyor. Kulübümüze ve şehrimize kazandırdığımız her başarı da ayrı mutlu oluyor sporcularımızla birlikte gururlanıyoruz. Uzun süredir kulübümüzde tekvando hocası olarak görev yapan Mehmet Fatih Bidar kulübümüze değerli sporcular kazandırıp, önemli başarılara imza atmıştır. Son olarak da Tekvando Milli Takımı Antrenörü görevine layık görüldü. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Mehmet Fatih, Şahinbey, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İranlı şarkıcı gözaltında
Beşiktaş, Nazım Sangare'nin peşinde Galatasaray antrenmanında Falcao ile Emre Mor tartıştı Hakan Çalhanoğlu'nun performansı, İtalya'da manşetleri süsledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 17:56:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekvando Milli Takım antrenörü Fatih Bidar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]