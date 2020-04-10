Tekvando Milli Takımı sporcularından hazırladıkları videoyla

Tekvando Milli Takımı sporcuları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına, hazırladıkları videolu mesajla destek verdi.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına katkıda bulunmak amacıyla milli sporcular, 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Hazırlanan video klipte, dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla yürütülen kampanyaya destek verdi.

Videoda "Branşımız ferdi bir branş olsa bile bizler birlik olmanın, tek yürek olmanın önemini uluslararası kortlarda yıllarca deneyimlemiş sporcularız. Bu amaçla bu illet karşısında toplumsal seferberliğin önemini çok iyi anlıyor ve destekliyoruz." diyen milli sporcular, şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği gibi hem zor hem de zahmetli bir süreçten geçiyoruz. Toplumumuzun iyiliği için bu süreçte üzerimize düşeni yapmaktayız. Spor küresel, çözüm ulusal. Bizler bu ülkenin milli sporcuları olarak çorbada tuzumuzun bulunmasını istedik. Şanlı tarihimizde millet olarak birçok badirenin üstesinden geldik. Şimdi ise Kovid-19 ile karşı karşıyayız. 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' dizelerinden yola çıkarak, sağlık konusunda her zaman bilinçli bir millet olduk. Asla umutsuzluğa kapılmadık çünkü umut binbir ayaklı. Umut güneşte saklı. Umut edenler haklı. Umut, insanın hakkı diyerek bu süreci de atlatacağımızdan eminiz. Şimdi daha sıkı kenetlenme zamanı. Bir olma, diri olma zamanı. Bu büyük beladan dayanışma ve kardeşlikle kurtulacağız. Biz Bize Yeteriz Türkiyem."