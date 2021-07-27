Tekvando Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları'nı 2 madalya ile tamamladı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı 2 bronz madalya ile tamamlayan Tekvando Milli Takımı, 6 olimpiyatta madalya kazanma geleneğini sürdürdü.

4 kadın ve 1 erkek sporcuyla Tokyo 2020'ye katılan millilerde bugün son olarak Nafia Kuş tatamiye çıktı. Kadınlar +67 kiloda mücadele eden Kuş, ilk tur karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti'nden Katherine Rodriguez Peguero'ya altın vuruş sonunda mağlup olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na veda etti.