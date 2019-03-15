Son Dakika Haberleri: Tekvando Poomse Türkiye Şampiyonası Açılış Seremonisi Yapıldı

Tekvando Poomse Türkiye Şampiyonası Açılış Seremonisi Yapıldı

1 saat önce

Ankara'da Judo Federasyonu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Tekvando Poomse Türkiye Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı.

Tekvando Poomse Türkiye Şampiyonası Açılış Seremonisi Yapıldı, System.String[]
Ankara'da Judo Federasyonu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Tekvando Poomse Türkiye Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı. Şampiyonaya 43 şehirden bin 100 civarı sporcu katılıyor. Pazar günü sona erecek şampiyonada dereceye girenler arasından, Türkiye'nin ev sahipliğinde nisan ayının ilk haftasında düzenlenecek Avrupa Poomse ve Avrupa Plaj Poomse Şampiyonası'nda temsil edecek sporcular belirlenecek.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, poomsenin tekvandonun altyapısını oluşturduğunu ifade ederek, "Ankara bugün Türkiye Poomse Şampiyonası'na şahitlik ediyor. Bu poomse şampiyonası, 1 ay sonra yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için seçme niteliği de taşıyor. Burada binin üzerinde sporcuyla yarışmalar 13-17 Mart tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Şöyle bir baktığımızda poomse bizim altyapı sporumuz. Dünyada ve Avrupa'da çok büyük başarılar alıyoruz. Burada da 1 ay sonra ülkemizde Antalya'da yapılacak olan şampiyonada sporcularımız başarılı olmak için ter akıtıyorlar. Biz tekvandonun doğu prensiplerinin, mütevazilik alçak gönüllülük, sosyal vatandaşlıkla iyi vatandaş rolünü üstlenen bir spor branşı olmamızdan dolayı hem dünya federasyonu tarafından hem de kendi federasyonumuzla beraber destekliyoruz. Bu şampiyon sporcularımızı ulusal ve uluslararası müsabakalarda değerlendirerek ülkemizin bayrağını göndere çektirmeye çalışıyoruz. Onun için burada maç yapan burada yarışma yapan bütün sporcularıma başarılar diliyorum. İnşallah onların içinden çıkacak milli takım sporcularımıza da Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:12 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sevilla'da Pablo Machin Dönemi Sona Erdi Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girerken, Diğeri Kaydetti Ümit Milli Takımımızın Aday Kadrosu Açıklandı Mehmet Ali Alabora, Gezi Parkı Eylemleri İddianamesiyle İlgili İlk Kez Konuştu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 19:21:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekvando Poomse Türkiye Şampiyonası Açılış Seremonisi Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]