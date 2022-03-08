TEKVANDO ŞAMPİYONASINA GİDERKEN KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden tekvando antrenörü Nadir Özsoy (51) ile tekvandocu kızı Semanur Özsoy (22) ve Hüseyin Kaplan (41), gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Kazada ölen 3 kişinin tekvando şampiyonası için Afyonkarahisar'a gittiği belirtilmişti.

Eskişehir- Afyonkarahisar kara yolu 54'üncü kilometresinde dün meydana gelen kazada, Kırka Mahallesi'nden Eskişehir'e giden Ercan Aydın yönetimindeki 26 S 6055 plakalı işçi servis otobüsü ile karşı yönden gelen ve tekvando şampiyonası için Afyonkarahisar'a giden tekvando antrenörü Nadir Özsoy'un kullandığı 26 ABH 156 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Nadir Özsoy, tekvandocu kızı Semanur Özsoy ile şampiyonada oğlu yarışan Hüseyin Kaplan hayatını kaybetti. Yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan tekvandocu Talha Görkem Sarı'nın ise tedavisi sürüyor.

MADALYALARI TABUTA KONDU

Nadir Özsoy, kızı Semanur Özsoy ve Hüseyin Kaplan için öğle vakti Gültepe Mahallesi'ndeki Yeni Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza; Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu ile ölenlerin yakınları katıldı. Baba ve kızının tabutuna Türk bayrağı serilirken, milli takım formaları ile madalyaları da kondu. Namazın ardından cenazeler, Odunpazarı ilçesine bağlı Süpren Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.