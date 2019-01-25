Son Dakika Haberleri: Tekvando Şampiyonasından Dereceyle Döndüler

Tekvando Şampiyonasından Dereceyle Döndüler

1 saat önce

Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'na katılan Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi sporcularından Rabia Kaya, 63 kilogramda Türkiye ikincisi, Halime Neslihan Kılınç ise, 49 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu.

Tekvando Şampiyonasından Dereceyle Döndüler, System.String[]
Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'na katılan Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi sporcularından Rabia Kaya, 63 kilogramda Türkiye ikincisi, Halime Neslihan Kılınç ise, 49 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası 15-20 Ocak tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirildi. 2 bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonaya Malatya'dan katılan sporcular derecelerle döndü. Şampiyonada, Rabia Kaya, 63 kilogramda Türkiye ikincisi, Halime Neslihan Kılınç ise, 49 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu.

Sporcular, Tekvando İl Temsilcisi Nurettin Uçar ve antrenörleriyle birlikte Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ı ziyaret etti.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, ziyarette yaptığı konuşmada, "Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda ilimiz sporcularımızdan Rabia Kaya'nın 63 kilogramda Türkiye İkincisi, Halime Neslihan Kılınç'ın 49 kilogramda Türkiye üçüncüsü olması bizleri oldukça memnun etti. Yine aynı şampiyona da ayrıca Serap Yabaş, 55 kilogramda Türkiye yedincisi ve Şenay Akgül ise, 46 kilogramda Türkiye sekizincisi oldu. Sporcularımızı elde ettikleri derecelerden dolayı tebrik ediyorum. 4 sporcumuz, 13-16 Şubat tarihleri arasında Antalya Belek'te gerçekleştirilecek olan Taekwondo Uluslararası Turkish Open Şampiyonasında hem ilimiz hem de ülkemizi temsil edecekler. Tekvando İl Temsilcimiz Nurettin Uçar'ı, Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Kurhan'ı, antrenörlerini, sporcularımızı ve sporcularımızın ailelerini tebrik ediyor, Taekwondo Uluslararası Turkish Open Şampiyonasında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:29 Kaynak: İHA

Battalgazi, Rabia Kaya, Türkiye, Spor
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