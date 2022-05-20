Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada

20.05.2022 10:31
Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada

DİYARBAKIR'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde, antrenör O.B., müsabakayı kaybeden sporcusu, genç kıza tokat attı.

DİYARBAKIR'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde, antrenör O.B., müsabakayı kaybeden sporcusu, genç kıza tokat attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı dün, Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri yapıldı. Seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi. Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti, ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı. Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti. O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.


Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada
Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada
Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada
Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada
Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada
YORUMLAR
500
Hafik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı Hafik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı GTB başkanları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı GTB başkanları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Türkiye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada - Son Dakika


Son Dakika
10:28 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dün akşam yayınlandı: Don Diego, kardeşi Pedro'nun intikamını nasıl aldı? Barbaros kardeşleri yıkan gelişme ne oldu?
10:22 CHP var gücüyle yarınki mitinge hazırlanıyor: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yolundaki önemli bir viraj
10:20 Bayern'in yıldızı Antalya'daki tatilinde bile antrenmanlarına devam ediyor
10:17 Genç çift, bebeklerinin cinsiyetini dronla öğrendi
10:06 Benzinde bu kez indirim bekleniyor! Fiyat 23 lira sınırına çekilecek
10:03 Pervin Buldan'dan Aynur Doğan'a şarkılı destek! Canlı yayında Doğan'ın "Dar Hejiroke" şarkısını söyleyerek iptal kararını protesto etti
10:03 The Economist dergisinden ürküten kapak! Buğday başakları kuru kafa olarak yansıtıldı
10:00 Erdoğan MKYK'da Cahit Özkan'a ne dedi? "Bizi yoruyorsun, şahsi ikbalini düşünüyorsun, saçma sapan programlara çıkıyorsun!"
09:58 Uğurcan Çakır gözünü İngiltere'ye çevirdi! Hedefi Premier Lig
09:52 Şarkıcı İrem Derici, Cem Belevi sorusunu duyunca küplere bindi: Bana çöp sormayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 10:47:58. #1.11#
SON DAKİKA: Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement