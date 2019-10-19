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Tekvando: Sofya Grand Prix

41 dakika önce

Tekvando Sofya Grand Prix'sinde Nur Tatar Askari bronz madalya kazandı.

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Tekvando Sofya Grand Prix'sinde Nur Tatar Askari bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Grand Prix serisinin 3. ayağının ikinci gününde, kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari tatamiye çıktı.

1 numaralı seribaşı olarak katıldığı organizasyonda milli sporcu, ilk turu doğrudan geçmesinin ardından ikinci turda İspanya'dan Cecilia Castro Burgos'u, çeyrek finalde ise Almanya'dan Vanessa Koerndl'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Bu turda İngiliz Lauren Williams ile karşılaşan Nur Tatar Askari, çekişmeli geçen müsabakanın ikinci raundunda boğazına aldığı darbe nedeniyle müsabakaya devam edemedi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Nur Tatar Askari, elde ettiği sonuçla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma yolunda önemli puanlar kazandı.

İkinci gün mücadele eden diğer milli sporculardan erkekler +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ile kadınlar +67 kiloda Nafia Kuş ikinci turda, aynı kiloda Sude Bulut ilk turda turnuvaya veda etti.

Organizasyonun son gününde, kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs ile erkekler 80 kiloda Yunus Sarı mücadele edecek.

Nur Tatar, Sofya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:48 Kaynak: AA
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