Tekvando ve kick boks eski mili sporcuları Kırşehir'de buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekvando ve kick boks eski mili sporcuları Kırşehir'de buluştu - Son Dakika

Tekvando ve kick boks eski mili sporcuları Kırşehir'de buluştu

6 saat önce

Farklı zamanlarda kick boks ve tekvando sporlarında milli formayı giyen antrenörler Kırşehir'de bir araya geldi.

Tekvando ve kick boks eski mili sporcuları Kırşehir'de buluştu, System.String[]

Farklı zamanlarda kick boks ve tekvando sporlarında milli formayı giyen antrenörler Kırşehir'de bir araya geldi.

Kırşehirli kick boks antrenörü Osman Çevik, tekvando antrenörleri Sinan Demir, Salim Demir, Kırıkkale'de görev yapan tekvando antrenörü Mahmut Bozkurt ve Türkiye'de uzun yıllar görev yaptıktan sonra Avustralya'da tekvando antrenörlüğü yapan Mustafa Bozkurt, Kırşehir'de buluştu.

Tekvando ve kick boks sporunda yapılabilecek ortak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunan eski milli sporcular, milli takımlarda görev yaptıkları dönemlerle ilgili sohbet etti.

Aynı zamanda Kırşehir Çiçekdağı İlçe Genlik ve Spor Müdürü olarak görev yapan Sinan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Avustralya ve Afganistan'da antrenörlük yapan Mustafa Bozkurt'un ziyareti nedeniyle bir araya geldiklerini ifade etti.

Bir araya gelen sporcuların hepsinin daha önce milli formayı giydiğini vurgulayan Demir, her iki spordaki teknik konularla ilgili görüşme imkanı bulduklarına işaret ederek "İleriye dönük ikili ortak kamp yapmak için istişarelerde bulunduk. Uluslararası turnuvalarda bayrağımızı göndere çekecek elit sporcuların alt yapısını oluşturmaya karar verdik. Yurt dışında yaşayan gurbetçi antrenör ve sporcu kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Onlar da bizleri uluslararası şampiyonalarda yalnız bırakmadılar." ifadelerini kullandı.

Sinan Demir, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: İran'dan gelen uçakta ilk bulgularda koronavirüs belirtisi yok
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadı Nişanlısının boğazını keserek öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı: 'Sana sürprizim var' dedikten sonra bıçakladım Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs hastalarının saklandığı iddiaları yalan

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 19:05:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekvando ve kick boks eski mili sporcuları Kırşehir'de buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]