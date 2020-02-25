Tekvando ve kick boks eski mili sporcuları Kırşehir'de buluştu - Son Dakika

Farklı zamanlarda kick boks ve tekvando sporlarında milli formayı giyen antrenörler Kırşehir'de bir araya geldi.

Kırşehirli kick boks antrenörü Osman Çevik, tekvando antrenörleri Sinan Demir, Salim Demir, Kırıkkale'de görev yapan tekvando antrenörü Mahmut Bozkurt ve Türkiye'de uzun yıllar görev yaptıktan sonra Avustralya'da tekvando antrenörlüğü yapan Mustafa Bozkurt, Kırşehir'de buluştu.

Tekvando ve kick boks sporunda yapılabilecek ortak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunan eski milli sporcular, milli takımlarda görev yaptıkları dönemlerle ilgili sohbet etti.

Aynı zamanda Kırşehir Çiçekdağı İlçe Genlik ve Spor Müdürü olarak görev yapan Sinan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Avustralya ve Afganistan'da antrenörlük yapan Mustafa Bozkurt'un ziyareti nedeniyle bir araya geldiklerini ifade etti.

Bir araya gelen sporcuların hepsinin daha önce milli formayı giydiğini vurgulayan Demir, her iki spordaki teknik konularla ilgili görüşme imkanı bulduklarına işaret ederek "İleriye dönük ikili ortak kamp yapmak için istişarelerde bulunduk. Uluslararası turnuvalarda bayrağımızı göndere çekecek elit sporcuların alt yapısını oluşturmaya karar verdik. Yurt dışında yaşayan gurbetçi antrenör ve sporcu kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Onlar da bizleri uluslararası şampiyonalarda yalnız bırakmadılar." ifadelerini kullandı.