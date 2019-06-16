Son Dakika Haberleri: Tekvandocu 23 yıllık eş, birbirlerine rakip oldu
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Tekvandocu 23 yıllık eş, birbirlerine rakip oldu

2 saat önce

KAYSERİ'de düzenlenen Aziz Ukşal Yıldızlar Tekvando İl Birinciliği karşılaşmalarında, Tekvando Milli takım antrenörü Arzu Sayan ile eşi Yavuz Sayan çifti birbirlerine rakip oldu.

Tekvandocu 23 yıllık eş, birbirlerine rakip oldu, System.String[]
KAYSERİ'de düzenlenen Aziz Ukşal Yıldızlar Tekvando İl Birinciliği karşılaşmalarında, Tekvando Milli takım antrenörü Arzu Sayan ile eşi Yavuz Sayan çifti birbirlerine rakip oldu.
Atatürk Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda 41 kiloda Zeynep Karakoç ile Hatice Sap mücadele etti. Ancak mücadeleden çok sporcuların antrenörleri dikkat çekti. Karakoç'un antrenörlüğünü Yavuz Sayan, Sap'ın antrenörlüğünü ise 23 yıllık eşi Arzu Sayan yaptı. Müsabakayı Arzu Sayan'ın antrenörlüğünü yaptığı Hatice Sap kazandı.

Arzu Sayan,  23 yıllık evli olduklarını ve 2 çocuklarının bulunduğunu söyledi. 15 yıldır antrenör olarak görev yaptığını söyleyen Sayan, "Eşim Avrupa Şampiyonu ama her zaman sporculuk kariyerimin kendisinden yüksek olduğunu söyler. Eşim bu saygınlığı hep gösteriyor. Müsabakalara hep çıkarız. Ne hikmetse hep benim sporcularım kazanır. Bizde her zaman dostluk, saygı ve her zaman aşk kazanır" dedi. 

Yavuz Sayan ise, "Eşimle rakip olduk.  Her zamanki gibi eşim kazandı. Eşimle gurur duyuyorum. Bu başarı hepimizin başarısı. Omuz omuza ve sırt sırta verildiğinde başarı geliyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Birbirlerine rakip olan karı-koca antrenörlerin sporcularına direktif vermesi

- Sporcuların tekvando müsabakası

- Birbirlerine rakip olan kar-koca ile röportaj

-Diğer görüntüler


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:16 Kaynak: DHA
Hatice Çarpar, Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri, Spor
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