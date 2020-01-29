Tekvandocu Furkan Özen'e milli davet - Son Dakika

Sorgun Belediyespor Tekvando Takımı sporcularından Furkan Özen milli takıma davet edildi.



Tekvando takımı Antrenörü Ahmet Turan Dinçer, sporcularına yapılan milli takım davetinden çok memnun olduklarını. hedeflerinin daha fazla milli sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi.



Furkan Özen'in daha önce yapılan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandığını ifade eden Dinçer, "Sporcumuz 3-5 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda yarışacak. Biz sporcumuza güveniyoruz. Onun bu yarışmalardan çok iyi bir sonuç alıp, 18 Şubat'ta İsveç'te yapılacak olan turnuvaya katılmasını bekliyoruz." dedi.