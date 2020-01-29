Tekvandocu Furkan Özen'e milli davet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekvandocu Furkan Özen'e milli davet - Son Dakika

Tekvandocu Furkan Özen'e milli davet

6 saat önce

Sorgun Belediyespor Tekvando Takımı sporcularından Furkan Özen milli takıma davet edildi.

Tekvandocu Furkan Özen'e milli davet, System.String[]

Sorgun Belediyespor Tekvando Takımı sporcularından Furkan Özen milli takıma davet edildi.


Tekvando takımı Antrenörü Ahmet Turan Dinçer, sporcularına yapılan milli takım davetinden çok memnun olduklarını. hedeflerinin daha fazla milli sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi.


Furkan Özen'in daha önce yapılan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandığını ifade eden Dinçer, "Sporcumuz 3-5 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda yarışacak. Biz sporcumuza güveniyoruz. Onun bu yarışmalardan çok iyi bir sonuç alıp, 18 Şubat'ta İsveç'te yapılacak olan turnuvaya katılmasını bekliyoruz." dedi.

Sorgun Belediyespor, Ahmet Turan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray antrenmanında Falcao ile Emre Mor tartıştı
Hakan Çalhanoğlu'nun performansı, İtalya'da manşetleri süsledi Dışişleri'nden, Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Sağlık Bakanı Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 00:03:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekvandocu Furkan Özen'e milli davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]