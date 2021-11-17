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SPOR Tekvandocu 'ihtiyar delikanlılar' - Son Dakika

SPOR Tekvandocu 'ihtiyar delikanlılar'

17.11.2021 10:22

SPOR Tekvandocu 'ihtiyar delikanlılar'Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,(DHA)- Isparta'da her ikisi de emekli Ali İhsan Baydar (63) ve Kenan Başboğa (64), 50 yıldır tekvandoya tutkuyla bağlı. Ankara'da düzenlenen Tekvando Poomse Türkiye Şampiyonasında Ali İhsan Baydar Türkiye ikincisi, Kenan Başboğa üçüncü oldu.

SPOR Tekvandocu 'ihtiyar delikanlılar'

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,(DHA)- Isparta'da her ikisi de emekli Ali İhsan Baydar (63) ve Kenan Başboğa (64), 50 yıldır tekvandoya tutkuyla bağlı. Ankara'da düzenlenen Tekvando Poomse Türkiye Şampiyonasında Ali İhsan Baydar Türkiye ikincisi, Kenan Başboğa üçüncü oldu. 'İhtiyar delikanlılar' olarak tanınan ikilinin hedefi ise Türkiye birincisi olup, Güney Kore'deki dünya şampiyonasına katılmak.

Isparta Belediyesi'nden emekli Ali İhsan Baydar, arkadaşlarıyla heveslenerek başladığı tekvando sporuna 50 yıldır tutkuyla devam etti. Geçmişte İstanbul'da 50 ülke sporcusunun katıldığı turnuvada üçüncülük kazanan Baydar, son olarak Ankara'da 28 Ekim'de düzenlenen Tekvando Poomse Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik kazandı.

64 YAŞINDA MADALYA KAZANDI

Emekli bankacı Kenan Başboğa ise 1973 yılında başladığı tekvando sporuna siyah kuşağa yükseldiği dönemde işlerinin yoğunluğundan dolayı ara vermek zorunda kaldı. 3 yıl önce yeniden antrenmanlara başlayan Başboğa, Ankara'da yapılan Tekvando Poomse Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

İHTİYAR DELİKANLILAR

Spor salonunun 'ihtiyar delikanlıları' olarak tanınan Baydar ile Başboğa, birlikte antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor. Her gün salona gelip, çalışan ikilinin hedefi, şubat ayında düzenlenecek Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanmak. Başarıları ve spor tutkusuyla genç sporculara örnek olan Baydar ile Başboğa, Türkiye şampiyonasında birincilik elde etmeleri halinde nisan ayında Güney Kore'de yapılacak 2022 Dünya Poomse Şampiyonası'na katılmak için kota müsabakalarında yer alacak. İkili Güney Kore'de tatamiye çıkıp, madalya kazanmayı hayal ediyor.

HEDEF BİRİNCİLİK

Tekvando sporuna sevgisiyle gençlere örnek olmak istediğini anlatan Baydar, "Şampiyonalara hazırlanıyorum. Geçmişte 50 ülkenin katıldığı İstanbul'da düzenlenen yarışmada 3'üncü oldum. Ankara'da yapılan Türkiye şampiyonasında ikinci oldum. Hedefim birincilik. Dünya şampiyonasına katılmak istiyorum" dedi.

MADALYA ARZUSU

Başboğa ise Türkiye şampiyonasında kazandığı üçüncülük madalyasının gururunu yaşadığını dile getirdi. Türkiye şampiyonasına madalya hedefiyle hazırlandığını vurgulayan Başboğa, "Madalya kazanıp, Güney Kore'deki yarışmalara katılacağım. Hedefim dünya şampiyonasına katılmak. Çok iyi hazırlanıp, başarılı olmam gerekiyor. Gençlere tavsiyem spor yapsınlar. Akşama kadar ders çalışıyorlar. Beyinleri yoruluyor. Spor salonuna gelenler stres atıyor" diye konuştu.

İKİLİNİN TATLI REKABETİ

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli tekvando antrenörü Yaşar Erbil, 3 yıldır aralıksız antrenman yapan Başboğa ile Baydar'ın Portekiz'de yapılacak Avrupa Poomse Şampiyonası'na katılmayı kıl payı kaçırmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. İki sporcusunun Türkiye şampiyonluğu kazanmayı çok istediğini anlatan Erbil, "Hedefimiz birincilik. Nisan ayında Güney Kore'de yapılacak Dünya Poomse Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Şampiyonaya katılacaklarına inanıyorum. İkisi tatlı rekabet içinde. 'Belli bir yaştan sonra spor yapılır mı?' diyenlere çok güzel örnek oldular" dedi.

SPOR Tekvandocu 'ihtiyar delikanlılar'
SPOR Tekvandocu 'ihtiyar delikanlılar'
SPOR Tekvandocu 'ihtiyar delikanlılar'
SPOR Tekvandocu 'ihtiyar delikanlılar'
SPOR Tekvandocu 'ihtiyar delikanlılar'
SPOR Tekvandocu 'ihtiyar delikanlılar'
SPOR Tekvandocu 'ihtiyar delikanlılar'
SPOR Tekvandocu 'ihtiyar delikanlılar'
SPOR Tekvandocu 'ihtiyar delikanlılar'
SPOR Tekvandocu 'ihtiyar delikanlılar'
SPOR Tekvandocu 'ihtiyar delikanlılar'

Ali İhsan Su, Türkiye, Emekli, Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Tekvandocu 'ihtiyar delikanlılar' - Son Dakika


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