Tekvandocu Özen uluslararası turnuvadan gümüş madalya ile döndü - Son Dakika

Sorgunlu tekvandocu Furkan Özen, ilk kez giydiği milli formayla katıldığı uluslararası turnuvada gümüş madalya kazandı.

Sorgun Zinde Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Ahmet Turan Dinçer, 3-5 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da yapılan 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda sporcuları Furkan Özen'in gümüş madalya kazandığını söyledi.

Dinçer, 52 ülkeden yaklaşık 2 bin 200 sporcunun katılımıyla yapılan turnuvada, Özen'in de yarıştığını ifade ederek, "Yıldızlar kategorisinde yarışan sporcumuz ilk kez uluslararası bir turnuvada mücadele etmesine rağmen oldukça başarılı oldu. İlk turlarda gerek Türkiye'den gerekse Avrupa'dan karşısına çıkan rakiplerini bir bir geçen sporcumuz finale kaldı. Özen, finalde Tekirdağ'dan Muhammed Buğra Akbabaöz'e 16-14 yenilerek gümüş madalyada kaldı. Başarısından dolayı sporcumuzu tebrik ediyorum." dedi.