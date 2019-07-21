Son Dakika Haberleri: Tekvandocular durmak bilmiyor
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Tekvandocular durmak bilmiyor

47 dakika önce

Milli takıma sporcular veren Altınova Belediyespor Tekvando Takımı, antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

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Milli takıma sporcular veren Altınova Belediyespor Tekvando Takımı, antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

Türkiye'de çeşitli dereceler elde eden sporcuları bünyesinde barındıran Yalova Altınova Belediyespor Tekvando Takımı sporcuları büyük umut vaat ediyor. Takımın Altınova Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyleyen hocaları, "Azimle, disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Hepsi pırlanta gibi gençlerimiz büyük bir şevkle antrenmanlara devam ediyor. Ailelerimiz de bu çalışmalarımıza destek verip, bizlerle iç içe oluyor. Bu gençlerden büyük başarılar bekliyoruz. Sporun yanında sosyal çalışmalarda da bulunuyoruz. Bizlere her türlü desteği veren ve çok önemli imkanlar sağlayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'a gençlerimiz ve aileleri adına teşekkür ederim" dedi. - YALOVA
Altınova, Türkiye, Yalova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:55 Kaynak: İHA
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