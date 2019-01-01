Tekvandocular Kurtuluş Kupası İçin Mücadele Etti

Şahinbey Belediyesi tarafından 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında düzenlenen tekvandocular müsabakaları tamamlandı.

Şahinbey Belediyesi tarafından 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında düzenlenen tekvandocular müsabakaları tamamlandı.



Şahinbey Belediyesi'nin ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 25 Aralık etkinlikleri kapsamında birlikte düzenlediği taekwondo kurtuluş kupası turnuvası Akkent Spor Salonu'nda yapıldı. Düzenlenen turnuva 20 ayrı kategoride yapılırken 250 sporcu katıldı.



Akkent Spor Salonu'nda düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkan Yardımcıları Cuma Güzel ve Erdal Kılınç katıldı.



"Spora destek veriyoruz"



Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, düzenlenen turnuvada sporcuların centilmence mücadele ettiğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak, Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun önderliğinde spora her zaman destek olduk. Kulübümüz bünyesinde başta Ampute olmak üzere birçok dalda spor branşına destek veriyoruz. Ayrıca gençlerimizin spor yapabilmeleri için spor alanları oluşturuyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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