Tekvandocular Madalya ile Döndü

Hafta sonu Ordu'da yapılan Okullar Arası Yıldızlar Tekvando Grup Müsabakasında yarışan Sorgunlu tekvandocular bir ikincilik, iki de üçüncülük elde etti.

Hafta sonu Ordu'da yapılan Okullar Arası Yıldızlar Tekvando Grup Müsabakasında yarışan Sorgunlu tekvandocular bir ikincilik, iki de üçüncülük elde etti.





Tekvando antrenörü Ahmet Turan Dinçer, Sorgun'da tekvando sporunun her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü, bu ilginin başarıları da beraberinde getirdiğini söyledi.



Gerek gençler, gerek yıldızlar kategorisinde katıldıkları tüm yarışmalarda Yozgat'ı başarı ile temsil ettiklerini ve her yarışmadan derece ile döndüklerini vurgulayan Dinçer, "Bu kez de ilçemizden 3 sporcumuz dereceye girerek Konya'da yapılacak okullar arası Türkiye şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazandı. Müsabakalara toplam 22 il katıldı. Milli Egemenlik Ortaokulundan 65 kiloda yarışan Furkan Özen 2. olarak gümüş madalya, Mehmet Akif Ersoy ortaokulundan +59 yarışan Gülnaz Gökçe Erkılıçoğlu ve 33 kilogramda yarışan Mehmet Furkan Kaplan 3. gelerek bronz madalya kazandı. Sporcularımızı tebrik ediyor, Türkiye şampiyonasında başarılar diliyorum." dedi.

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