Tekvandocular Türkiye Şampiyonası'nda Tatamiye Çıkacak
37 dakika önce
Büyükler ve gençler kategorilerinde yarışan tekvandocular, Konya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda madalya arayacak.
Büyükler ve gençler kategorilerinde yarışan tekvandocular, Konya
'da düzenlenecek Türkiye
Şampiyonası'nda madalya arayacak.
Türkiye Tekvando Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Konya 11 gün boyunca tekvando müsabakalarına ev sahipliği yapacak.
Gençler Türkiye Şampiyonası, 15-20 Ocak tarihlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde, Büyükler Türkiye Şampiyonası ise 21-25 Ocak tarihlerinde Selçuklu
Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenecek.
Müsabakalar, gençler kategorisinde 10'ar, büyüklerde ise 8'er sıklette gerçekleştirilecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:19 Kaynak: AA
Bülent Uygun, Choupo-Moting'in Beşiktaş'ta Oynamak İstediğini İddia Etti
Türkiye'nin "İsraf Raporu" Açıklandı! Sonuçlar Çok Çarpıcı
Alanya'nın Rusya Uyruklu Belediye Başkan Adayı Seçim Çalışmalarına Başladı
Everton, Cenk Tosun'u Satış Listesine Koydu