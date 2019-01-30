Tekvandocular, Türkiye Şampiyonası'ndan İki Bronz İle Döndü
55 dakika önce
Büyükşehir Kağıtsporlu tekvandocular, Türkiye Şampiyonası'nı iki bronz madalya ile tamamladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı tekvandocuları başarılarına bir yenisi daha kattı. Mavi beyazlı sporcular Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde 72 ilden 2 bin 568 sporcunun katılımıyla düzenlenen Taekwondo Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda iki bronz madalya kazanmasını bildi.
TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDAN 2 BRONZ İLE DÖNDÜLER
Konya'da gerçekleşen Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı sporcularından 53 kiloda Esra Gül ve 68 kiloda Mehmet Kaan Şenkuru bronz madalya kazanarak şampiyonayı tamamladılar.
MİLLİ TAKIM ADINA MÜCADELE EDECEKLER
Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtsporlu sporculardan gençler kategorisinde M.Emin Çiftçi, Melek Okcan, Cansu İskender, Zülal Altın veBüyükler kategorisinde Esra Gül ve Mehmet Kaan Şenkuru da sıralamaya girmeyi başardı. Başarılı sporcular aldıkları dereceler ile 13-17 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Uluslararası 6. Türkiye Açık Turnuvasında Milli takım adına Kağıtsporu ve ülkemizi temsilen tatamide mücadele edecekler.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:15 Kaynak: Bültenler
Osman Gazi Köprüsü, İtalyan Ortak Astaldi Şirketinin Yaşadığı Maddi Sıkıntı Nedeniyle Satışa Çıkarılıyor
Kenevirden X-Ray Cihazı ve El Dezenfektan Cihazı Üretildi
Ünlü Oyuncu Hülya Avşar, Havuz Videosuyla Genç Kızlara Taş Çıkarttı
Apple Türkiye'deki Fiyatlarını Düşürme Kararı Aldı