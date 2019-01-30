Son Dakika Haberleri: Tekvandocular, Türkiye Şampiyonası'ndan İki Bronz İle Döndü

Tekvandocular, Türkiye Şampiyonası'ndan İki Bronz İle Döndü

55 dakika önce

Büyükşehir Kağıtsporlu tekvandocular, Türkiye Şampiyonası'nı iki bronz madalya ile tamamladı.

Tekvandocular, Türkiye Şampiyonası'ndan İki Bronz İle Döndü, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı tekvandocuları başarılarına bir yenisi daha kattı. Mavi beyazlı sporcular Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde 72 ilden 2 bin 568 sporcunun katılımıyla düzenlenen Taekwondo Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda iki bronz madalya kazanmasını bildi.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDAN 2 BRONZ İLE DÖNDÜLER

Konya'da gerçekleşen Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı sporcularından 53 kiloda Esra Gül ve 68 kiloda Mehmet Kaan Şenkuru bronz madalya kazanarak şampiyonayı tamamladılar.

MİLLİ TAKIM ADINA MÜCADELE EDECEKLER

Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtsporlu sporculardan gençler kategorisinde M.Emin Çiftçi, Melek Okcan, Cansu İskender, Zülal Altın veBüyükler kategorisinde Esra Gül ve Mehmet Kaan Şenkuru da sıralamaya girmeyi başardı. Başarılı sporcular aldıkları dereceler ile 13-17 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Uluslararası 6. Türkiye Açık Turnuvasında Milli takım adına Kağıtsporu ve ülkemizi temsilen tatamide mücadele edecekler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:15 Kaynak: Bültenler

Kağıtspor, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osman Gazi Köprüsü, İtalyan Ortak Astaldi Şirketinin Yaşadığı Maddi Sıkıntı Nedeniyle Satışa Çıkarılıyor Kenevirden X-Ray Cihazı ve El Dezenfektan Cihazı Üretildi

Ünlü Oyuncu Hülya Avşar, Havuz Videosuyla Genç Kızlara Taş Çıkarttı Apple Türkiye'deki Fiyatlarını Düşürme Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 10:10:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekvandocular, Türkiye Şampiyonası'ndan İki Bronz İle Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]