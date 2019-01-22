Son Dakika Haberleri: Tekvandocular Türkiye Şampiyonası Yolcusu

Tekvandocular Türkiye Şampiyonası Yolcusu

1 saat önce

Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı tekvandocuları Konya'da düzenlenecek olan Büyükler Türkiye Şampiyonası için yola çıktılar.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün başarılı tekvandocuları Büyükler Türkiye Şampiyonası yolcusu. Mavi beyazlılar 21 - 25 Ocak tarihlerinde Konya'da düzenlenecek olan şampiyonaya için yola çıktılar. Sporcularımızın hedefi ise kürsüye çıkmak.

HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Zorlu şampiyonada Büyükşehir Kağıtspor'u Ali İhsan Temel ve Cemal Temel yönetiminde Esra Gül, Abdülkadir Kaya, Abdullah Bahar, Fikret Hakan Şenkuru, Mehmet Kaan Şenkuru, İlker Dere, Zülal Altın, Cansu İskender, Onur Erzan ve Emre Arpa temsil edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:45 Kaynak: Bültenler

Konya, Kağıtspor, Türkiye, Güncel
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