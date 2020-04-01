Tekvandoculardan milli dayanışmaya destek

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota alan kadın sporcular, milli dayanışma kampanyasına destek oldular.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na tekvando camiasından anlamlı destek geldi. Federasyon Başkanı Metin Şahin'in çağrısıyla tekvando camiası milli dayanışma kampanyasına yoğun bir şekilde katılım sağladı.



İlk olarak Metin Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda, "Gün birlik olma günü, olmayanla paylaşma günü. Ben de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı milli dayanışma kampanyasına Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak 1 aylık maaşımla katılıyorum. Tekvando ailemizden de desteklerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.



Başkan Şahin'in bu çağrısının ardından teknik ekip ve milli sporcular da kampanyaya katıldı. Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ile Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota kazanan sporcular Rukiye Yıldırım, Hatice Kübra İlgün, Nur Tatar Askari ve Nafia Kuş, olimpik maaşlarından kampanyaya destek sağladı. Öte yandan tekvando camiasına mensup çok sayıda antrenör, hakem ve sporcunun da milli dayanışma kampanyasına katıldıkları görüldü. - İSTANBUL