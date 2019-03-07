Tekvandocuların Hedefi Hollanda

Türkiye Tekvando Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda Hollanda Açık Tekvando Turnuvası'na katılacak.

Türkiye Tekvando Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda Hollanda Açık Tekvando Turnuvası'na katılacak.



Hollanda Açık Tekvando Turnuvası 9 Mart tarihinde Eindhoven kentinde düzenlenecek. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 10 puan dağıtan turnuvaya 50'nin üzerinde ülkeden bin 300 civarında sporcu katılacak. Geçtiğimiz hafta sonu Amerika Açık Tekvando Turnuvası'nda 5 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Teknik Direktör Ali Şahin yönetimindeki Türkiye Tekvando Milli Takımı'nda 7'si kadın, 5'i erkek olmak üzere 12 sporcu bulunuyor.



Şahin: "2020'ye emin adımlarla ilerliyoruz"



Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Şahin, "Olimpiyatlara katılım yolunda 2019 yılı büyük önem arz ediyor. Biz de 2019'a çok iyi bir giriş yaptık. Önce ülkemizde düzenlenen 4. WT Başkanlık Kupası'nda ardından ise Amerika'da 20'şer puan dağıtan organizasyonları en iyi şekilde tamamladık. 2020'ye kadınlarda tam takım gitme hedefine çok yakınız. Yine son dönemde çıkış gösteren erkek sporcularımızdan da ümitliyiz. Bu doğrultuda katılacağımız turnuvalar büyük öneme sahip. Bu doğrultuda ekibimizin Hollanda'dan da iyi sonuçlarla ayrılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Türkiye Tekvando Milli Takım kafilesinde şu sporcular bulunuyor:



Kadınlar: Rukiye Yıldırım (49 kg), Zeliha Ağrıs (53 kg), Hatice Kübra İlgün (57 kg), İrem Yaman (62 kg), İkra Kayır (62 kg), Nafia Kuş (73 kg), Sude Bulut (+73 kg)



Erkekler: Deniz Dağdelen (54 kg), Hakan Reçber (63 kg), Yunus Sarı (80 kg), Hasan Can Lazoğlu (87 kg), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kg) - İSTANBUL

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